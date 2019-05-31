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Ливень начнется в Подмосковье в ближайшее время

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Подмосковный главк МЧС России предупреждает жителей области о приближении ливневого дождя и усилении ветра.

"В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 часа 31 мая местами по юго-востоку, востоку Московской области ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15 -20 м/с", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в управлении рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Подмосковье

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