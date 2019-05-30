В ближайшие часы в Подмосковье придут грозы и град

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Подмосковный главк МЧС России предупреждает жителей области о приближении грозового дождя с градом.

"В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 30 мая местами по Московской области ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В связи с прогнозом в управлении рекомендуют жителям области не укрываться под высокими деревьями во время грозы, держаться подальше от электропроводки, антенн и отказаться от езды на велосипеде. Автомобилистам во время града спасатели рекомендуют переждать непогоду в автомобиле или вовсе отказаться от поездок.

Ранее сообщалось, что в столице кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие сутки.