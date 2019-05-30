Поиск

К утру пятницы в Москве выпадет пятая часть месячной нормы осадков

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия - кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер - ожидаются в Москве в ближайшие сутки, сообщил Гидрометцентр России в четверг.

Так, по расчетам синоптиков, к утру пятницы в столичном регионе местами может выпасть до 11 мм осадков, или около 22% месячной нормы, которая в мае составляет 51 мм. Вероятность такого погодного сценария синоптики оценивают от 55 до 89%.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве ожидается до 28, по области - до 30 градусов. Порывы ветра при грозе местами могут достигать 17 м/с.

В ночь на пятницу ожидается 15-17 градусов, сохранятся облачная погода, дожди, местами грозы и порывистый ветер местами 12-17 м/с.

Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывистый ветер, высокая вероятность пожаров) Гидрометцентр России продлил повышенный, "желтый", уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на ближайшие 34 часа.

Москва

Новости по теме

Новости

Москвичи сочли главными проблемами города дорогую парковку и плохие дороги

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Среда в Москве стала самым жарким днем с начала года

В Морозовской больнице после падения с кровати умер ребенок, ждавший пересадки печени

Москвичей предупредили об аномальной жаре в среду

Москвичей предупредили об аномальной жаре в среду

В Москве согласовали строительство участка Северо-Восточной хорды до Ярославского шоссе

В Москве согласовали строительство участка Северо-Восточной хорды до Ярославского шоссе

Суд арестовал водителя, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Митрохин сообщил о задержании протестующих против точечной застройки в Москве

Митрохин сообщил о задержании протестующих против точечной застройки в Москве

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');