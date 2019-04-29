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В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

"В 22:27 в отдел полиции поступило сообщение о драке со стрельбой в ресторане на улице Зелёный проспект на востоке Москвы, в ходе конфликта один участник выстрелил в другого из травматического пистолета", - сказали в пресс-службе.

По данным МВД, несколько участников потасовки задержаны и в скором времени будут доставлены в отдел полиции.

"Пострадавшему оказывается медицинская помощь на месте, решается вопрос о госпитализации", - отметили в пресс-службе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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