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К расследованию убийства бывшего спецназовца подключился центральный аппарат СК

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета окажут содействие своим коллегам из Подмосковья в расследовании убийства бывшего военнослужащего Никиты Белянкина, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Она отметила, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в понедельник в областном главке СКР сообщили, что установлены участники драки в подмосковном Красногорске, в которой был убит ветеран боевых действий Белянкин.

По данным следствия, ночью 1 июня 24-летний Белянкин стал очевидцем массовой драки возле кафе в Красногорске. Он вмешался в конфликт, чтобы помочь незнакомцу, получившему ножевое ранение. Белянкин сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета. В этот момент один из участников драки ударил его ножом в сердце. Мужчина скончался на месте.

Участники драки скрылись с места преступления.

СКР Никита Белянкин

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