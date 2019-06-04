Москвичам в среду предложили отказаться от машин из-за встреч на высшем уровне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендуют в среду пользоваться городским транспортом из-за затруднений на дорогах в течение всего дня.

"5 июня в Москве запланированы встречи на высшем политическом уровне. В связи с этим ожидаются затруднения на дорогах в течение всего дня в разных районах Москвы, в том числе в центре", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

"Основные затруднения ожидаются во второй половине дня - после 15 часов. В вечерний час пик на дорогах будет плотно, особенно в центральной части города",- отметили в пресс-службе.

В ЦОДД рекомендуют по возможности выбирать городской транспорт для поездок по городу.