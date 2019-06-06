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Самолет Москва - Бордо вернулся в "Домодедово" из-за проблем с гидравликой

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер, направлявшийся в Бордо, из-за технических проблем был вынужден развернуться на полпути и вернуться в аэропорт "Домодедово", сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Пассажирский Airbus A320 вылетел из Москвы в Бордо. Однако на подлете к Чехии у него возникли проблемы с гидравликой. Командир решил вернуться в аэропорт вылета", - сказал источник.

Перед посадкой в Москве лайнеру удалось благополучно выпустить шасси, самолет приземлился в "Домодедово" около получаса назад.

Никто не пострадал.

Москва Домодедово

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