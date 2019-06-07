В "Медузе" рассказали об угрозах в адрес задержанного журналиста

Ивана Голунова преследуют за его журналистскую деятельность, убеждены в редакции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков журналист-расследователь "Медузы" Иван Голунов невиновен, его преследуют из-за его журналистской деятельности, считают в редакции. Об этом говорится в заявлении издания, которое подписали гендиректор Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков.

"Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. "Медуза" будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами", - пообещали они.

Колпаков напомнил "Интерфаксу", что последнее расследование Голунова, опубликованное 17 мая, было о "черных кредиторах", - микрофинансовых организациях, которые обманом захватывают жилье должников. "Мы пока не можем связать эти события с работой Голунова, но будем искать эту связь", - сказал главный редактор.

Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Полицейские утверждают, что нашли у него при обыске наркотик метилэфедрон. Дома у журналиста якобы обнаружили еще наркотики и весы. Ему вменили статью о попытке сбыта наркотического вещества. Он успел сообщить редакции через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом, говорят руководители "Медузы".

"Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не употреблял их и уж тем более не распространял," - сказал "Колпаков" "Интерфаксу". По его словам, источники "Медузы" в полиции сообщили, что по результатам обыска у Голунова дома может быть возбуждено еще одно уголовное дело.

Издание напомнило, что Голунову отказали в ходатайстве взять у него смывы с рук и срезы ногтей для экспертизы на наркотики и отказались вызвать врачей для снятия побоев после задержания. С близкими задержанного следователь связался примерно через 14 часов после задержания, глубокой ночью.

Обвинения Голунову пока не предъявили, следствие намерено в пятницу выйти в суд с ходатайством о мере пресечения, заявил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай. Он уточнил, что пока журналист находится в изоляторе временного задержания.