В Москве задержан корреспондент отдела расследований "Медузы"

Ивана Голунова заподозрили в попытке сбыта наркотиков, он вину не признает

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай и следователь Игорь Лопатин. Голунов вину не признает и считает задержание провокацией.

Голунова задержали в четверг, в 14:30 неподалеку от метро "Цветной бульвар", когда он шел на встречу с источником, рассказал адвокат. Журналиста задержали несколько оперативников. По их словам, при досмотре они нашли у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Журналист сказал, что пакет не его.

"6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Экспертиза установила, что это было наркотик метилэфедрон общей массой около 4 граммов, добавил представитель главка. Дома у задержанного полицейские нашли три пакета и сверток с порошкобразным веществом и весы, добавил представитель главка.

В "Медузе" "Интерфаксу" подтвердили, что задержанный Иван Голунов. "Голунов успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом. По словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката", - утверждают в издании.

В отделе полиции на улице Луначарского Голунову заявили, что его подозревают в преступлении, предусмотренном статьей 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Как подтвердил Би-би-си следователь Игорь Лопатин, Голунов задержан при покушении на сбыт мефедрона.

По словам Джулая, Голунов сообщил, что ему отказали в праве вызвать адвоката сразу после задержания. Также он утверждал, что к нему применяли силу: волочили по полу, когда он цеплялся за стул, он падал, его по меньшей мере один раз ударили кулаком в щеку и пинали ногами в грудь, пишет "Медуза".

Позднее Голунов и его адвокат просили взять у него смывы рук и срезы ногтей, чтобы проверить на контакт с наркотиками, но в этом ходатайстве им отказали, рассказал "Интерфаксу" представитель редакции "Медузы". Также, по его словам, журналисту отказали в просьбе вызвать ему скорую в отдел полиции, чтобы зафиксировать побои.

Иван Голунов работает в отделе расследований "Медузы". Ранее он работал в изданиях "Ведомости", Forbes, РБК, "Слон" (Republic), на телеканале "Дождь", он специализируется на расследованиях злоупотреблениях мэрии Москвы. Он публиковал материалы, к примеру, о "черных кредиторах"или о рынке ритуальных услуг Москвы.