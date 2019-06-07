Полиция опровергла избиение журналиста "Медузы"

Адвокат Ивана Голунова ранее рассказал, что к нему применили силу в отделе полиции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о том, что полицейские избили при задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Сейчас с задержанным проводят следственные действия с участием его адвоката, добавили в полиции. В пресс-релизе имя задержанного не упоминается.

6 июня Голунова задержали днем в центре Москвы. По версии полиции, при личном досмотре у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом", эксперт определил это как метилэфедрон общей массой около 4 граммов. Дома у задержанного нашли еще три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай и в редакции "Медузы" высказали мнение, что наркотики Голунову подбросили. По словам Джулая, Голунов написал заявление о том, что к нему применили силу. В ходатайстве вызвать в отдел полицию скорую помощь для снятия побоев ему отказали. Также в полиции отклонили ходатайство журналиста снять у него смывы с рук и взять срезы ногтей для экспертизы на контакт с наркотическими веществами, говорит юрист.

В "Медузе" также утверждают, что Голунову отказывали в праве вызвать адвоката сразу после задержания. Редакция убеждена, что ее сотрудника преследуют за журналистскую деятельность.