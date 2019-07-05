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В мэрии Москвы объявили о строительстве высочайшего жилого дома Европы

405-метровой башне придадут форму скошенной призмы

В мэрии Москвы объявили о строительстве высочайшего жилого дома Европы
Проект жилого небоскреба на территории "Москва-Сити"
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Мосинжпроект" начал подготовку к строительству в квартале "Москва-Сити" башни, которая станет самым высоким жилым небоскребом Европы. Об этом на Московском урбанистическом форуме объявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Здание назовут "One Tower". Его общая высота составит 405 метров, высота стилобата - 80 метров. В башне будет 101 надземный этаж и три подземных, рассказал первый замгендиректора "Мосинжпроекта" Альберт Суниев. Башне придадут форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами.

Здание построят вдоль 1-го Красногвардейского проезда, рядом с башнями "Меркурий" и "Гранд Тауэр". В стилобате "One Tower" разместят бизнес-центр, магазины, рестораны и детский досуговый центр, в высотной части - квартиры. У здания будет подземный гараж. На уровне сотого этажа оборудуют смотровую площадку.

"One Tower" будет на 33 метра выше башни "Федерация", которая до октября 2017 года считалась самым высоким зданием Европы, но затем уступила петербургскому "Лахта-центру".

Строить дом будут три высотных башенных крана, которые крепятся к монолитному конструктиву здания и наращиваются по мере необходимости, рассказал гендирнектор "Мосинжпроекта" Марс Газизуллин.

По словам Хуснуллина, сейчас для башни устраивают тестовые сваи и огораживают место под котлован. "Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок", - заявил чиновник.

Москва-сити Мосинжпроект Марат Хуснуллин Федерация Лахта-центр One Tower

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