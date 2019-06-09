В московском метро и на МЦК начали раздавать воду из-за жары

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Москве на станциях метро и Московского центрального кольца начали раздавать воду в связи с жарким днем, сообщает в воскресенье Московский метрополитен.

Как отмечается в его твиттере, воду можно получить на станциях МЦК Андроновка, Дубровка, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Окружная, Коптево, Автозаводская, Угрешская, Балтийская, Панфиловская и Зорге.

Воду также раздают на станциях метро "Выхино", "1905 года", "Технопарк", "Кунцевская", "Кропоткинская", "Речной вокзал" и "Водный стадион".

Также воду можно получить на станциях #мосметро:

"Выхино"

"1905 года"

"Технопарк"

"Кунцевская" (3)

"Кропоткинская"

"Речной вокзал"

"Водный стадион" — Мосметро (@MoscowMetro) 9 июня 2019 г.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Подмосковье накануне, продлен до 10 июня.

Предупреждение действует с полудня воскресенья в течения 33 часов из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов, уточняет метеослужба.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Москве ожидается до 32, в Подмосковье местами до 33 градусов. В регионе возможны небольшой кратковременный дождь и гроза при юго-западном ветре 3-8 м/сек.

В ночь на понедельник в Москве и Подмосковье температура воздуха не опустится ниже 16-18 градусов. Днем в понедельник в Москве до плюс 28, по области местами до 30 градусов, сохраняется вероятность кратковременных дождей, грозы и града. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/сек.