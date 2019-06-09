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Медики опровергли гибель девочки в бассейне подмосковного лагеря

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные медики вернули к жизни девочку, о которой сообщалась, что она утонула во время соревнований в бассейне детского лагеря.

"Проведенные мероприятия позволили стабилизировать состояние ребенка. Девочка выжила", - сказал в воскресенье "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что девочка 11 лет утонула на соревнованиях по плаванию в детском лагере в Подмосковье.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в центральную районную больницу.

В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой "Интерфаксу" обещали проверить информацию о данном инциденте.

Подмосковье

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