В подмосковном лагере девочка утонула во время соревнований по плаванию

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Девочка утонула на соревнованиях по плаванию в детском лагере в Подмосковье, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, девочка, 11 лет, во время соревнований по плаванию не смогла удержаться на воде в бассейне, персонал лагеря поднял ее из воды и начал сердечно-легочную реанимацию. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в центральную районную больницу, однако спасти его не удалось, девочка скончалась, заявил источник.

В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой "Интерфаксу" сообщили, что детский омбудсмен проверяет информацию о данном инциденте.