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Полиция проверит обстоятельства инцидента с чуть не утонувшей девочкой в Подмосковье

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Полиция выехала в подмосковный SPA-отель, где накануне девочка чуть не утонула на соревнованиях, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Милонова.

"Инцидент произошел на территории SPA-отеля во время соревнований, которые проводили аниматоры с детишками. По информации комиссии по делам несовершеннолетних, девочка нахлебалась воды, начала тонуть. Ей была оказана первая помощь и госпитализировали. Ребенок жив. (...) Полиция выехала в отель для проверки всех обстоятельств произошедшего", - рассказала она.

По ее словам, ребенок продолжает отдых с семьей.

В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой "Интерфаксу" подтвердили, что девочку удалось спасти.

Подмосковье

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