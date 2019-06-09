Синоптики объявили о начале купального сезона в Москве и Подмосковье

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о начале купального сезона в Московском регионе.

"На севере от Москвы в Москве-реке температура воды составляет плюс 20...21 градусов, к югу от Москвы в Коломне - плюс 21...22 градуса. Наступает настоящий купальный сезон", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Кроме того, метеоролог рассказал о температуре воды на черноморских курортах России. По его словам, в начале июня температура воды в Крыму редко превышает отметку в плюс 20 градусов. "Тем не менее, сейчас в Ялте, Керчи, Евпатории температура воды плюс 23 градуса", - отметил Вильфанд.

На курортах Краснодарского края - в Анапе, Ейске - температура воды плюс 22, а в Геленджике - плюс 24 градуса. Метеоролог назвал такую температуру очень комфортной.

Ранее Вильфанд рассказал "Интерфаксу" о погоде на следующей неделе, отметив, что в целом она будет жаркой.