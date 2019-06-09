Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе

Однако, по прогнозам синоптиков, в целом погода будет жаркой

Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - На следующей неделе москвичей ждут небольшие дожди и ночная прохлада, хотя в целом погода будет жаркой, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник в Москву придет воздушная масса с севера, и температура понизится на 4-5 градусов - с аномально жарких +32 до +27...28. Вероятны кратковременные осадки в связи с прохождением атмосферного фронта, местами пройдут грозы. "Посвежее завтра будет", - отметил метеоролог.

Тем не менее, во вторник и среду снова жарко: до +30 в Москве и до +31 градуса по области. Основным отличием от жары на предыдущей неделе будет то, что по ночам будет прохладнее - уже не +19...20, а около +15, соответственно, более комфортной будет температура утром: не +22, а всего +18...20. Заметных осадков 11 и 12 июня не ожидается, за исключением вечера среды, когда есть небольшая вероятность дождя.

Следующее заметное изменение погоды будет в четверг, 13 июня. В ночь на этот день через Москву пройдет атмосферный фронт, который принесет в регион дожди и небольшое, но заметное похолодание - на 7-10 градусов. Ночью уже +10...12, а днем лишь +19...24 и небольшой дождь.

Как отметил Вильфанд, это уже нормальная температура для июня.

Тем не менее, к концу недели вновь температура вырастет. В пятницу +25...27, облачно, небольшой дождь. В субботу, по предварительным данным, примерно такой же режим погоды.

"Теплая, но не изнуряюще жаркая погода, - сказал метеоролог. - И ночи не такие жаркие".

Более заметным похолодание во вторник-среду и четверг будет в Северо-Западном федеральном округе, на Верхней Волге и на Урале. Так, в Санкт-Петербург после 30-градусной жары вернутся комфортные +20, в Нижнем Новгороде, Казани и Перми +15, столько же в Челябинске. Ночи в перечисленных регионах также станут прохладнее, добавил Вильфанд.

Ранее в воскресенье Гидрометцентр России предупредил, что предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Подмосковье накануне из-за жары, продлен до 10 июня. В свою очередь Московский метрополитен сообщил, что в связи с жаркой погодой на станциях метро и МЦК начали раздавать воду.