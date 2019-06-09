Детский омбудсмен уточнила, что инцидент с девочкой в бассейне произошел в Поварово

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с девочкой, которая чуть не утонула на соревнованиях, произошел в детском оздоровительном лагере в Поварово (Солнечногорск), а не на территории SPA-отеля, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

"Со слов директора лагеря, девочка, 11 лет, москвичка, во время занятий отряда в открытом бассейне хлебнула воды, закашлялась. Тренер и вожатый отвели девочку на осмотр к врачу, сообщили о случившемся родителям", - рассказала она.

По ее словам, было принято решение на всякий случай отправить ребенка на скорой в Центральную районную больницу для осмотра.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, родители от госпитализации отказалась и, как сказала Мишонова, "она продолжит свой отдых в лагере".

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что девочка утонула на соревнованиях по плаванию в детском лагере в Подмосковье. Однако эта информация была опровергнута в ГСУ СК РФ по Московской области, а также пресс-службой уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и Мишоновой.