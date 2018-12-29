"Победа" сообщила о задержках рейсов из "Внуково"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" сообщила о задержках рейсов из аэропорта "Внуково" в связи с претензиями сотрудников пограничной службы к технологии посадки пассажиров.

"В аэропорту "Внуково" 29 декабря сотрудники пограничной службы массово задерживают рейсы авиакомпании "Победа". На данный момент задержаны до 1 часа абсолютно все международные рейсы", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Победы".

"Незаконный отказ в своевременном начале посадки мотивирован пограничной службой тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт, хотя никаких законодательных требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что компания выполняет рейсы из "Внуково" в рамках согласованного технологического графика обслуживания в течение 25-30 минут. Для соблюдения этих графиков посадка в автобусы пассажиров начинается примерно в то же время, когда экипаж отправляется от здания терминала к самолету.

"По графику обслуживания в 30 и 25 минут авиакомпания выполняет полеты из "Внуково" около трех лет - и никаких незаконных требований от пограничной службы ранее не поступало. Авиакомпания "Победа" намерена в обязательном порядке взыскать в суде все вынужденные расходы с виновников задержки рейсов", - заявили в компании.