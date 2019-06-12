Строительство правого тоннеля между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная" БКЛ в Москве завершено

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Строительство правого тоннеля между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице завершено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в твиттере.

"На северо-восточном участке БКЛ завершили строительство правого тоннеля от "Нижегородской" до "Авиамоторной". За восемь месяцев щит "Татьяна" проложил 1400 м тоннеля. В будущем со станции "Нижегородская" можно будет пересесть на Некрасовскую линию", - говорится в сообщении.

В полном объеме Некрасовская линия заработает в начале 2020 года. Некрасовская станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в столице. Протяженность нового кольца будет достигать почти 70 км, на нем расположится 31 станция.