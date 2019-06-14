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Суд в Москве передал органам опеки девочку, найденную в замусоренной квартире

Мать ребенка должна будет платить алименты на ее содержание

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве Головинский суд ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко, пятилетнюю дочку которой нашли одну в заваленной мусором квартире. Ребенка передали органам опеки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Попечением девочки займется отдел соцзащиты районов Северное и Южное Медведково. С ее матери суд решил взыскать ежемесячные алименты на содержание девочки до ее совершеннолетия в размере четверти от всех видов заработка.

Дочь Гаращенко нашли 10 мая в квартире на Ленинградском шоссе, заваленной мусором. Вскрытия квартиры добились соседи, которые слышали плач ребенка. По словам врачей, девочку госпитализировали "предварительно с отсутствием социальных навыков". Несколько дней спустя пресс-служба городского департамента соцзащиты уточнила, что с социальными навыками у ребенка все в порядке и что следов побоев у него не нашли.

По словам соседей, матери девочки не было дома несколько дней. Они рассказали, что женщина внешне производила впечатление благополучной, от какой-либо помощи всегда отказывалась.

Женщину задержали. 13 марта Савеловский суд поместил ее под стражу по обвинению в попытке убийства дочери. Она вину не признала.

В мае ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что экспертиза признала Гаращенко невменяемой. Исследование проводили в институте им. Сербского.

Сообщалось, что несколько родственников Гаращенко выражали желание взять ее дочь на воспитание.

Ирина Гаращенко Савеловский суд Головинский суд опека

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