Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Основатель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Она уточнила, что такое решение связано с негативным давлением на нее как кандидата. "Я действительно считала и в какой-то мере продолжаю считать, что есть серьезные системные проблемы, которые, используя депутатство, можно решить быстрее и эффективнее. Но к такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова", - написала Федермессер на своей странице в фейсбуке.

В своем сообщении она подчеркнула, что готова "видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь) - Федермессер".

"Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике - это грязь, но я не думала, что до такой степени.... За эти два месяца были и обвинения в том, что Фонд "Вера" стал теперь жить за государственный счет, и поэтому я перестала озвучивать властям правду. Это ложь. Были пасквили про то, что я собираюсь грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ. Были поиски источников моего заработка", - рассказала Федермессер.

Она выразила благодарность всем, кто ее поддерживал и пообещала сделать все возможное, чтобы выполнить обязательства, данные фондам, которые выдвинули ее в депутаты.

Ранее сообщалось, что в Москве в 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники), помимо юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, документы на выдвижение кандидатами в депутаты подали экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Федермессер и еще два претендента.

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