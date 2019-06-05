Уволившийся из "Коммерсанта" журналист выдвинется в Мосгордуму от "Яблока"

Виктор Хамраев писал о выборных законах и избирательных технологией

Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" решила выдвинуть на выборах в Мосгордуму бывшего политического обозревателя "Коммерсанта" Виктора Хамраева, который уволился из издания в конце мая. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В "Коммерсанте" Хамраев писал о выборных законах и избирательных технологиях, о парламентаризме и партиях. Он работал в газете с 2014 года.

Для его выдвижения в партии рассматривают два округа - 6-й (районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунина) и 13-й (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский).

Федеральное бюро партии представит список потенциальных кандидатов ее федеральному политсовету, который согласует его 7 июня. 7 или 8 июня список рассмотрит конференция московского отделения "Яблока" и примет официальное решение о выдвижении.

20 мая 11 журналистов отдела политики "Коммерсанта", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, подали заявления об уходе по собственному желанию, протестуя против увольнения двух коллег - спецкора ИД Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова.

Гендиректор АО "Коммерсантъ" и главный редактор одноименных газеты и сайта Владимир Желонкин назвал причиной увольнения несоблюдение журналистами стандартов работы. Однако уволенные утверждают, что им увольнение объяснили требованием акционера ИД бизнесмена Алишера Усманова. Поводом стала заметка "Спикеров делать из этих людей", в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Об этом говорилось в обращении журналистского коллектива "Коммерсанта", которое подписали более 150 человек.