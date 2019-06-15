Мосгоризбирком сообщил, что Федермессер не была зарегистрированным кандидатом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер подала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов столичных депутатов в минувшую пятницу, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Собеседник агентства отметил, что Федермессер не была зарегистрированным кандидатом, как не представила подписи в свою поддержку и другие документы. Он уточнил, что в законодательстве явно не прописано, с какого момента выдвинутый кандидат после подачи заявления о снятии своей кандидатуры более не считается таковым.

Ранее сообщалось, что в Москве в 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники), помимо юриста "Фонда борьбы с коррупцией", созданного оппозиционером Алексеем Навальным, Любови Соболь, документы на выдвижение кандидатами в депутаты подали экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, Федермессер и еще два человека.

В субботу Федеремессер объявила, что 7 июня она зарегистрировалась кандидатом в Мосгордуму, но снимается с выборов. Она уточнила, что такое решение связано с негативным давлением на нее как кандидата. "Я хочу и готова видеть своё имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь) - Федермессер", - заявила она.

"Я готова биться за больных и умирающих, за бесправных, необезболенных, одиноких стариков, забытых на панцирных койках безвестных богаделен, за них - готова. За себя - нет. За эти несколько недель я отчетливо это поняла и приняла то решение, о котором вам сейчас и сообщаю: моя кампания окончена. Спасибо за бесценный опыт", - заявила Федермессер.

Она выразила благодарность всем, кто ее поддерживал, и пообещала сделать все возможное, чтобы выполнить обязательства перед фондами, которые выдвинули ее в депутаты.