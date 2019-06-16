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Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Андрей Соколов
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

"Я буду выдвигаться кандидатом в депутаты в Мосгордуму по 43 избирательной округу. Документы будем подавать завтра", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Андрей Соколов - актер и режиссер театра и кино, народный артист России. Снимался, в частности, в фильмах "Маленькая Вера", "Искусство жить в Одессе" и "Наш человек в Сан-Ремо".

В воскресенье о намерении баллотироваться от этого округа заявил и футболист Дмитрий Булыкин.

В 43-м округе документы на выдвижение кандидатами в депутаты также подали юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, адвокат и безработный.

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе. Она сообщила о своем решении утром 16 июня, объяснив его моральным давлением от соперников и их сторонников.

В Мосгоризбиркоме в пятницу сообщили "Интерфаксу", что за первую неделю приема документов окружными избирательными комиссиями, по данным на вечер 13 июня, кандидатами в депутаты Мосгордумы выдвинулись 155 человек.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

В Мосгордуму VI созыва, полномочия которой действуют с 2014 по 2019 год, вошли 45 депутатов.

Москва Мосгордума Андрей Соколов

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