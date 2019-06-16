Футболист Булыкин пойдет самовыдвиженцем на выборы в Мосгордуму

Он зарегистрировался в том же округе, где намеревалась баллотироваться Нюта Федермессер

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футболист Дмитрий Булыкин объявил, что идет на выборы в Мосгордуму по 43 округу.

Ранее в этом округе с выборов снялась член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер.

"Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники", - написал Булыкин в фейсбуке в субботу вечером.

Своей главной целью на посту депутата он назвал развитие детского и юношеского спорта и возможность для москвичей заниматься физической культурой.

Отвечая на вопросы пользователей соцсети, Булыкин сообщил, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом. "Никто не звонил. Волонтеры и друзья. Я же живу в Хамовниках", - написал он.

По его словам, решение участвовать в предвыборной гонке он принял "пару недель назад, когда экзамен в УЕФА сдавал". На вопрос, как он соберет подписи и откуда возьмет средства на избирательную кампанию, футболист ответил так: "Попробую собрать. Футболисты много зарабатывают".

Нападающий Дмитрий Булыкин 15 раз выходил на поле в футболке сборной РФ. В России играл за столичные клубы "Локомотив" и "Динамо", нижегородскую "Волгу", а за рубежом - за "Байер", "Фортуну", бельгийский "Андерлехт", голландские "Ден Хаг", "Аякс", "Твенте". В настоящее время Булыкин - советник президента футбольного клуба "Локомотив Москва".

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе. Она сообщила о своем решении утром 16 июня, объяснив его моральным давлением от соперников и их сторонников.

В Москве в 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники), документы на выдвижение кандидатами в депутаты также подали юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, адвокат и безработный.

В Мосгоризбиркоме в минувшую пятницу сообщили "Интерфаксу", что з а первую неделю приема документов окружными избирательными комиссиями, по данным на вечер 13 июня, кандидатами в депутаты Мосгордумы выдвинулись более 155 человек.