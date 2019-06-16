В музее "Гараж" пройдет московская премьера фильма Балагова "Дылда"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Показ фильмов-участников 30-го кинофестиваля "Кинотавр", а также московская премьера фильма Кантемира Балагова "Дылда" состоятся в рамках кинопрограммы "Кинотавр - выбор "Гаража" в музее современного искусства "Гараж" в Москве.

"С 18 по 23 июня в Москве, в Музее современного искусства "Гараж", пройдет кинопрограмма "Кинотавр - выбор "Гаража". Все показы программы "Кинотавр - выбор "Гаража" будут сопровождаться обсуждением фильмов с их авторами", - сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Программа откроется 18 июня московской премьерой новой картины Кантемира Балагова "Дылда". Это будет первый показ фильма в столице. Мировая премьера состоялась на 72-м Каннском кинофестивале. С этой лентой Балагов стал лучшим режиссером в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд".

21 июня будет показана "Верность" режиссера Нигины Сайфуллаевой, 22 июня - "Sheena667" режиссера Григория Добрыгина, 23 июня - "Троица" режиссера Ян Гэ.

Фильм "Верность" рассказывает о любовном треугольнике, в котором главная героиня признается мужу в измене, и это признание меняет жизнь всех участников истории.

Сюжет фильма "Sheena667" разворачивается вокруг двух молодых людей из города Вышний Волочек. Обоим немного за тридцать, они люди простые и серьезные, делят радости и горести поровну, на двоих, пока в их жизнь не вторгается третий лишний - интернет.

Главные герои фильма "Верность" - супружеская пара. Жена подозревает мужа в романе на стороне. Но вместо выяснения отношений с мужем, она сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. В итоге двойная жизнь выходит из-под контроля и фактически переписывает жизнь героини.