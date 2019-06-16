В Сочи объявят победителей юбилейного "Кинотавра"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - На закрытии 30-го кинофестиваля "Кинотавр" в воскресенье назовут лауреатов основного конкурса ("полного метра"). Церемония пройдет в "Зимнем театре" в Сочи.

Фильмом закрытия в этом году стал "Француз" режиссера Андрея Смирнова, прославившегося картиной "Белорусский вокзал". Действие фильма переносит зрителя в 1957 год. Группа французских студентов приезжает на стажировку в Москву, однако истинная цель одного из студентов - узнать правду о своем отце, белом офицере. Герой-иностранец использован режиссером для того, чтобы показать Москву 1950-х годов: в черно-белом фильме звучат стихи Беллы Ахмадулиной, показаны полулегальные джазовые концерты и многое другое.

Программа кинофестиваля традиционно была разделена на основной конкурс ("полный метр") и "короткий метр". Лауреаты "короткого метра" были объявлены в среду. Обладателем главного приза стала лента "Топливо" Михаила Архипова. Фильм повествует о человеке, который отправляется на поиски топлива для заглохшего трактора и вступает в схватку с равнодушной природой.

Также призами и дипломами были отмечены работы "@Жених" режиссера Елизаветы Стишовой, "Плачу с вами" Паулины Андреевой, "Одна историческая ошибка" Михаила Местецкого и "Интервью" Ивана Соснина.

В этом году на отбор в основной конкурс было подано 75 заявок, из них 50 работ - независимые проекты. 24 картины были профинансированы Министерством культуры, одна - Фондом кино. Для участия в конкурсе были отобраны 15 работ, 11 их них уже принимали участие в программах "Кинотавра" в разные годы.

В этом году в конкурсе дебютировали шесть картин - "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович и "Мальчик русский" Александра Золотухина.

В конкурсной программе был представлен фильм режиссера Валерии Гай Германики "Мысленный волк" - философская притча о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые ненадолго обретают взаимопонимание из-за выдуманного матерью рассказа о волке-людоеде.

Режиссер Григорий Константинопольский, который в 2018 году с фильмом "Русский бес" стал обладателем приза "Кинотавра" за лучшую режиссуру, представит на конкурсе работу "Гроза". Режиссёр перенес действие пьесы Александра Островского в наши дни, при этом текст произведения остался неизменным.

Свою работу на "Кинотавре" представит сын Павла Лунгина Александр, который последние годы пишет сценарии для фильмов отца. "Большая поэзия" - вторая его картина.

Во внеконкурсной программе гостям "Кинотавра" был показан фильм обладателя премии "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля Константина Балагова "Дылда".

"Кинотавр" проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем теперь может принять любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которой является Россия.

Кинофестиваль проходит в городе с 9 по 16 июня.