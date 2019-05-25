Российский режиссер Балагов удостоен приза Международной федерации кинопрессы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) Каннского кинофестиваля получил 27-летний российский режиссер Кантемин Балагов за фильм "Дылда".

Ранее режиссёр получил приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Это уже вторая победа Балагова. В 2017 году он получил приз ФИПРЕССИ за фильм "Темнота", который был снят при содействии Александра Сокурова.

Балагов - ученик Сокурова. В 2018 году Балагов сам был членом жюри программы "Особый взгляд", и в 2019 году представил в этой программе свой фильм "Дылда", получивший в итоге приз "За лучшую режиссуру".

На церемонии объявления и награждения победителей награду за Балагова в пятницу вечером получил продюсер фильма "Дылда" Александр Роднянский.

Фильм Балагова "Дылда" рассказывает о женщинах послевоенного Ленинграда, боровшихся не хуже солдат за восстановление мирной жизни после второй мировой войны.

"Особый взгляд" - это вторая по значимости программа Каннского кинофестиваля, победители которой получают поддержку во французском прокате.

Премию программы "Особый взгляд" в 2019 году получил фильм "Невидимая жизнь" (режиссер Карим Айнуз), приз жюри достался фильму "Солнце никогда не заходит" (режиссер Оливер Лаксе), приз за лучшую роль получила Кьяра Мастроянни, снявшаяся в фильме "Комната 212" (режиссер Кристоф Оноре), приз за лучшую режиссуру достался Балагову за фильм "Дылда", специальный приз жюри получил фильм "Свобода" (режиссер Альберт Серра).