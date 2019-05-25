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Российский режиссер Балагов удостоен приза Международной федерации кинопрессы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) Каннского кинофестиваля получил 27-летний российский режиссер Кантемин Балагов за фильм "Дылда".

Ранее режиссёр получил приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Это уже вторая победа Балагова. В 2017 году он получил приз ФИПРЕССИ за фильм "Темнота", который был снят при содействии Александра Сокурова.

КультураРоссийский режиссер Балагов получил приз "Особый взгляд" Каннского фестиваляРоссийский режиссер Балагов получил приз "Особый взгляд" Каннского фестиваляЧитать подробнее

Балагов - ученик Сокурова. В 2018 году Балагов сам был членом жюри программы "Особый взгляд", и в 2019 году представил в этой программе свой фильм "Дылда", получивший в итоге приз "За лучшую режиссуру".

На церемонии объявления и награждения победителей награду за Балагова в пятницу вечером получил продюсер фильма "Дылда" Александр Роднянский.

Фильм Балагова "Дылда" рассказывает о женщинах послевоенного Ленинграда, боровшихся не хуже солдат за восстановление мирной жизни после второй мировой войны.

"Особый взгляд" - это вторая по значимости программа Каннского кинофестиваля, победители которой получают поддержку во французском прокате.

Премию программы "Особый взгляд" в 2019 году получил фильм "Невидимая жизнь" (режиссер Карим Айнуз), приз жюри достался фильму "Солнце никогда не заходит" (режиссер Оливер Лаксе), приз за лучшую роль получила Кьяра Мастроянни, снявшаяся в фильме "Комната 212" (режиссер Кристоф Оноре), приз за лучшую режиссуру достался Балагову за фильм "Дылда", специальный приз жюри получил фильм "Свобода" (режиссер Альберт Серра).

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