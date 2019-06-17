РПЦ готовы ждать 20 лет окончательного переезда Музея Рублева из Андроникова монастыря

В церкви "никакого выселения музея даже в мыслях никто" не имеет, заявил протоиерей Леонид Калинин

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Русская православная церковь не намерена форсировать процесс перевода Музея Андрея Рублева из Спасо-Андроникова монастыря, переезд может занять десять, 15 и 20 лет, заявил "Интерфаксу" глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, в конечном счете "сбалансированность решений окупит то время, которое потребуется для их принятия".

Он заверил, что сейчас никто "никакого выселения музея даже в мыслях не имеет, это не является никаким указанием священноначалия - просто частные домыслы людей, которые не вполне владеют ситуацией".

И у церкви, и у музейного сообщества цель - "найти взаимоприемлемое решение, а не пытаться перетянуть на себя канат", заявил отец Леонид.

У РПЦ есть понимание ценности Музея Рублева, в церкви считают, что музей должен существовать. "Мы также понимаем, что в исторической перспективе может быть возрожден монастырь, но с учетом того, что это не обычная монашеская обитель, а место памяти Андрея Рублева, поэтому использование церковных построек и храмов, в том числе совместное, изначально закладывается в наше будущее сотрудничество", - заявил священник.

В распоряжении музея 1300 квадратных метров, этой площади не хватает для полноценной работы, напомнил он. Выделенное ему правительством России помещение площадью более 4000 квадратных метров, по мнению отца Леонида, позволит создать экспозиционные и административные площади, "а выставка древнерусских икон как раз, возможно, лучше бы смотрелась в храмах, чем в музейных холодных и не приспособленных для икон помещениях".

Сейчас согласительная комиссия прорабатывает эти вопросы, работа идет "абсолютно доброжелательная и взвешенная", заявил отец Леонид. "Мы никуда не торопимся, - отметил священник. - Мы просто хотим, чтобы и то, и другое существовало полноценно - и музей, и церковная структура".

Ранее 17 июня ученый секретарь музея Наталья Комашко заявила, что переговоры с РПЦ идут сложно, занять часть помещений монастыря церковь не согласна и хочет получить весь комплекс. По ее словам, это означает выселение музея и по сути его уничтожение.

Росимущество попросило музей передать недвижимость Спасо-Андроникова монастыря церкви в начале 2019 года.