В Музее Рублева заявили об угрозе выселения из Спасо-Андроникова монастыря

А в этой ситуации организация несколько лет не сможет работать и будет по сути уничтожена, считает ученый секретарь музея

Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве Фото: ТАСС, Сергей Карпухин

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева могут выселить из Спасо-Андроникова монастыря, переговоры с РПЦ идут сложно и не приводят к положительному результату для музея, рассказала "Интерфаксу" ученый секретарь учреждения Наталья Комашко.

По ее словам, директор музея начал согласительные переговоры с представителями церкви. Пока договориться с РПЦ не удалось, даже с помощью согласительной комиссии.

"Церковь не хочет ничего уступать и мирно делить территорию с музеем и мирно разойтись, отдав часть им, а часть нам, не хочет. Здесь собираются ради того, чтобы устроить очередной монастырь, разрушить музей древнерусского искусства", - заявила Комашко.

Это означает, что музею придется освободить помещения. В этом случае он будет разрушен, так как на несколько лет "выпадет из культурной орбиты, он будет недоступен", предупредила она.

Представитель музея напомнила, что учреждение уже 70 лет работает на территории монастыря.

Предложение музея не устроило церковь, ответных предложений она не выдвигала, заявил "Интерфаксу" директор музея Михаил Миндлин. "Единственное, нам было сказано, что наше предложение не устраивает, потому что для того, чтобы возродить монастырь, здесь нужно значительно больше места. Но если его (будет передано) значительно больше, то тогда где будет располагаться музей? Этот вопрос остается. Но мы готовы над ним дальше работать. Но все зависит от противоположной стороны", - сказал он.

Музею не хватает имеющихся у него площадок, других подходящих помещений нет, где будет размещаться организация, если монастырь начнут возрождать, неясно. В январе музей получил письмо от Росимущества и за подписью патриарха. Ведомство попросило организацию в соответствии с действующим законодательством передать РПЦ весь комплекс Спасо-Андроникова монастыря, напомнил Миндлин.

Затем Минкультуры провело согласительную комиссию, на которой обсуждался вариант с сохранением музея на территории обители. Музей тогда предложил передать церкви Спасский собор, здание бывшей администрации музея, Северо-западную башню и Братский корпус, где находится фондохранилище. Это предложение РПЦ не устроило. Теперь музей ждет "предложение со стороны патриаршего подворья, как они видят, как мы можем в дальнейшем сосуществовать на территории Спасо-Андроникова монастыря", добавил Миндлин.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием представителей РПЦ.

Позиция сторонников возрождения монастыря

Музею не хватает места в монастыре, где его выставочной площадью является маленький храм, поэтому выведение организации на другую территорию будет для нее максимально благополучным исходом, заявил "Эху Москвы" глава движения за возрождение обители Сергей Карнаухов. Он отметил, что за 70 лет существования музея его посетители не имели возможности увидеть всю экспозицию, состоящую из "более чем 8000 произведений искусства и древнейших артефактов".

Теперь музей готов принять дворец культуры "Серп и молот", а также ему можно передать здания усадьбы Хрящевых, отметил он. По его мнению, оснований для паники у музея нет.

Также он предложил оставить в монастыре часть экспозиции музея, чтобы ее могли использовать и обитель, и музей, а выселить в первую очередь административные и исследовательские корпуса.

В марте пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков выражал надежду, что монастырь передадут церкви без конфликта. Глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин тогда же говорил, что музей может получить более подходящие для него помещения в усадьбе Хрящевых, общая площадь которых после реконструкции должна составить не менее 4500 кв. метров, в отличие от ныне используемых в монастыре 1350 кв. метров.