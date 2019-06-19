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Московский музей "Собрание" бизнесмена Якобашвили вновь открылся после обыска

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Музей "Собрание" на Солянке в среду работает в штатном режиме после обысков.

"Музей открыт, он работает в штатном режиме. Посетители могут записаться на экскурсию", - сказала "Интерфаксу" представитель музея.

Накануне в музее "Собрание" на Солянке прошел обыск. Это подтвердил "Интерфаксу" владелец музея, бизнесмен Давид Якобашвили. Тогда он сказал, что пока не может комментировать ситуацию. Музей был закрыт для посетителей.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя ситуацию, призвал предпринимателей не привлекать силовиков для разрешения собственных споров, а решать проблемы в гильдиях, бизнес-сообществе.

Ранее газета РБК сообщила об обысках ФСБ в музее "Собрание". По словам одного из источников издания, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи.

Давид Якобашвили - один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, которую впоследствии за $5,8 млрд купила PepsiCo. После этой сделки Якобашвили сосредоточился на частных инвестициях.

Музей "Собрание" - частная коллекция, художественный фонд которой насчитывает порядка 20 тысяч экспонатов. Основа коллекции - самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе музыкальные шкатулки, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, часы и автоматоны.

Фонды музея также объединяют предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и графику, обширную коллекцию русской бронзы, в том числе и мелкую пластику мастеров XIX-XX веков, коллекцию старинного русского и зарубежного серебра, стекла и хрусталя.

Москва музей Собрание Давид Якобашвили

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