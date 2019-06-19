Работники хлебокомбината в Сергиевом Посаде голодовкой добились выплаты зарплат

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Задержанную заработную плату в размере 4,7 млн рублей выплатили сотрудникам хлебокомбината в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Зарплату выплатили. 4 млн 700 тысяч рублей. Вчера я отправил туда Вадима Хромова (зампреда правительства Подмосковья - ИФ). Они вместе с главой отработали. (...) Я очень надеюсь, что подобные проблемы собственники предприятий допускать не будут", - сказал Воробьев в среду журналистам.

Как заявил журналистам замдиректора АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" Михаил Ляпушкин, месячные зарплаты работникам перечислены, они уже получили их.

Ранее "Новая газета" сообщала, что 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината 17 июня объявили сухую голодовку. Они требовали выплатить долги по зарплате за четыре месяца.

18 июня гендиректор хлебокомбината Сергей Крыжевский сообщил "Интерфаксу", что сотрудники хлебокомбината прекратили акцию.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", головной компанией АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" является зерновая компания "Настюша", которая в феврале 2018 года была признана банкротом.

Хлебокомбинат приостановил свою работу в начале мая 2019 года, из-за долгов за энергоносители на предприятии отключили свет и газ. Сейчас частное предприятие находится в стадии банкротства, введено внешнее управление.