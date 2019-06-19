Поиск

Работники хлебокомбината в Сергиевом Посаде голодовкой добились выплаты зарплат

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Задержанную заработную плату в размере 4,7 млн рублей выплатили сотрудникам хлебокомбината в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Зарплату выплатили. 4 млн 700 тысяч рублей. Вчера я отправил туда Вадима Хромова (зампреда правительства Подмосковья - ИФ). Они вместе с главой отработали. (...) Я очень надеюсь, что подобные проблемы собственники предприятий допускать не будут", - сказал Воробьев в среду журналистам.

Как заявил журналистам замдиректора АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" Михаил Ляпушкин, месячные зарплаты работникам перечислены, они уже получили их.

Ранее "Новая газета" сообщала, что 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината 17 июня объявили сухую голодовку. Они требовали выплатить долги по зарплате за четыре месяца.

18 июня гендиректор хлебокомбината Сергей Крыжевский сообщил "Интерфаксу", что сотрудники хлебокомбината прекратили акцию.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", головной компанией АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" является зерновая компания "Настюша", которая в феврале 2018 года была признана банкротом.

Хлебокомбинат приостановил свою работу в начале мая 2019 года, из-за долгов за энергоносители на предприятии отключили свет и газ. Сейчас частное предприятие находится в стадии банкротства, введено внешнее управление.

Сергиев Посад

Новости по теме

Новости

Жена полковника Квачкова выдвинулась в Мосгордуму

Жена полковника Квачкова выдвинулась в Мосгордуму

Один человек погиб в массовой драке у метро "Электрозаводская" в Москве

Один человек погиб в массовой драке у метро "Электрозаводская" в Москве

Бизнес-омбудсмен предположил связь обысков в музее "Собрание" с бизнес-конфликтом

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

"Коммерсантъ" узнал о замене советского гранита на лестнице у "Ленинки" по засекреченному контракту

"Коммерсантъ" узнал о замене советского гранита на лестнице у "Ленинки" по засекреченному контракту

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения

Подрядчик обязался вырыть котлован для Национального космоцентра к концу года

Директор Эрмитажа сообщил, что музей Рублева сохранят в Андрониковом монастыре

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В ГУ МВД Москвы опровергли данные о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова

В ГУ МВД Москвы опровергли данные о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова

В Музее Рублева заявили об угрозе выселения из Спасо-Андроникова монастыря

В Музее Рублева заявили об угрозе выселения из Спасо-Андроникова монастыря
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');