Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Работники предприятия требуют выплатить им зарплату за четыре месяца

Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.

По словам Крыжевского, с 6 мая, когда из-за задолженности прекратилась поставка газа на предприятие, уволилось всего три человека. В настоящее время на хлебокомбинате продолжают работать порядка 150 человек, добавил он.

Ранее "Новая газета" сообщила, что 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината 17 июня объявили сухую голодовку, требуя погашения долгов по зарплате за четыре месяца. По данному факту 18 июня подмосковный СК возбудил уголовное дело.

В тот же день июня в правительстве Московской области пообещали, что хлебокомбинат начнет выплачивать сотрудникам долги по зарплатам 20 или 21 июня.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", головной компаний АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" является зерновая компания "Настюша", которая в феврале 2018 года была признана банкротом.

Хлебокомбинат приостановил свою работу в начале мая 2019 года, из-за долгов за энергоносители на предприятии отключили свет и газ. Сейчас частное предприятие находится в стадии банкротства, введено внешнее управление.