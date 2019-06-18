Поиск

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Работники предприятия требуют выплатить им зарплату за четыре месяца

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.

По словам Крыжевского, с 6 мая, когда из-за задолженности прекратилась поставка газа на предприятие, уволилось всего три человека. В настоящее время на хлебокомбинате продолжают работать порядка 150 человек, добавил он.

Ранее "Новая газета" сообщила, что 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината 17 июня объявили сухую голодовку, требуя погашения долгов по зарплате за четыре месяца. По данному факту 18 июня подмосковный СК возбудил уголовное дело.

В тот же день июня в правительстве Московской области пообещали, что хлебокомбинат начнет выплачивать сотрудникам долги по зарплатам 20 или 21 июня.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", головной компаний АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" является зерновая компания "Настюша", которая в феврале 2018 года была признана банкротом.

Хлебокомбинат приостановил свою работу в начале мая 2019 года, из-за долгов за энергоносители на предприятии отключили свет и газ. Сейчас частное предприятие находится в стадии банкротства, введено внешнее управление.

Сергиев Посад Сергей Крыжевский Сергиево-Посадский хлебокомбинат

Новости по теме

Новости

Производители риса предупредили, что российская крупа заканчивается

Производители риса предупредили, что российская крупа заканчивается

Названы регионы РФ с самыми большими и самыми маленькими пенсиями

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения

Роскомнадзор посоветовал идти в суд нежелающим сдавать биометрию в банках

Роскомнадзор посоветовал идти в суд нежелающим сдавать биометрию в банках

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Медведев предложил заменить детские пособия в 50 руб. на адресную помощь нуждающимся

Медведев предложил заменить детские пособия в 50 руб. на адресную помощь нуждающимся

Кудрин сообщил, что число бедных в РФ сокращается медленнее прогноза

Кудрин сообщил, что число бедных в РФ сокращается медленнее прогноза

В Думу внесен законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут

В Думу внесен законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут

Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД

Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД

Экс-глава Серпуховского района порезал себя во время суда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');