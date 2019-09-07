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Москва получила 30% акций научно-технологического центра "Воробьевы горы"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность города Москвы находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества "Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

"Принять предложение Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы о передаче в собственность г. Москвы находящихся в федеральной собственности 30 процентов акций акционерного общества "Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок обеспечить передачу в установленном порядке в собственность г. Москвы находящихся в федеральной собственности 30 процентов акций акционерного общества "Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"", - говорится в тексте указа.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в документе.

В июне ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что Москве уже передали 30% акций долины и власти столицы направили значительную сумму на запуск данного проекта.

28 марта 2019 года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы".

В соответствии с документом, часть денег на строительство центра выделит правительство Москвы. Кроме того, министерству экономического развития совместно с Минфином, Минобрнауки и МГУ им. М.В.Ломоносова было поручено проработать вопрос о выделении федеральных денег на создание и функционирование центра.

Согласно постановлению, общая площадь участков, включаемых в границы территории инновационного центра "Воробьевы горы", составляет 17,5 га, все они находятся на Ломоносовском проспекте в столице.

Владимир Путин Москва НТЦ Воробьевы горы МГУ

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