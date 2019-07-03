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Трое взрослых и один ребенок пострадали в Москве из-за порывистого ветра

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В условиях порывистого ветра, скорость которого днем в среду достигала 19 метров в секунду, в Москве пострадали четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

По словам собеседника агентства, все четверо были госпитализированы в городские больницы в удовлетворительном состоянии, угрозы для их жизни нет. Один из пострадавших уже выписан.

В среду днем при порывистом ветре в Москве периодически шли дожди. Согласно прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу в столичном регионе сохранится вероятность сильного ветра, однако при порывах его скорость не будет превышать 15 метров в секунду. В дневные часы в ближайшие два дня температура не превысит 17-19 градусов, пройдут небольшие дожди.

Москва

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