Полиция Москвы проверит сообщения о фальсификации подписей на выборах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Московская полиция начала проверку информации СМИ об офисе на Краснопресненской набережной, где предположительно фальсифицируют подписи в поддержку выдвижения кандидатов на выборах в Мосгордуму.

"По факту распространенной информации в некоторых СМИ о том, что в одном из домов на Краснопресненской набережной обнаружен офис, где осуществляется фальсификация подписей граждан для регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы, проводится проверка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее СМИ сообщили, что сторонники оппозиционера Алексея Навального нашли в Москве офис, в котором заполняли подписные листы в поддержку нескольких кандидатов в Мосгордуму.