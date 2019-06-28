Митрохин назвал провокацией подделку подписей в его поддержку на выборах в Мосгордуму

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" (округ №43) Сергей Митрохин направил в Следственный комитет России обращение с требованием выяснить обстоятельства изготовления фальшивых подписных листов в его поддержку, сообщили "Интерфаксу" в партии.

"Очередная провокация против меня как кандидата произошла сегодня. (Менеджер проектов основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией) Леонид Волков сообщил мне, что обнаружена целая "фабрика" по изготовлению фальшивых подписей "за меня", - написал Митрохин в фейсбуке.

Ранее Волков сообщил, кто команда московского штаба Навального обнаружила штаб, где подделывались подписи. "Десяток молодых ребят сидели, и, пуская листы по кругу, по базам данных фальсифицировали подписи в поддержку целого ряда кандидатов в Мосгордуму - от единоросса (директора "Аптекарского огорода" Алексея) Ретеюма до яблочника Митрохина", - написал он.

Между тем полиция начала проверку информации СМИ об офисе на Краснопресненской набережной, где фальсифицируют подписи в поддержку выдвижения кандидатов на выборах в Мосгордуму.

"По факту распространенной информации в некоторых СМИ о том, что в одном из домов на Краснопресненской набережной обнаружен офис, где осуществляется фальсификация подписей граждан для регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы, проводится проверка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

По ее информации, на месте работает следственно-оперативная группа. "По результатам проверки будут установлены все обстоятельства происшедшего и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в главке.