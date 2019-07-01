Большинство мандатов в совете депутатов Серпухова достались "единороссам"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" получила 26 из 30 мандатов в ходе воскресных выборов в совет депутатов городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.

Согласно сообщению Мособлизбиркома, еще три мандата получили выдвиженцы ЛДПР, один достался представителю КПРФ.

Явка в ходе голосования составила 16,4%.

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин сообщил, что в избирательные комиссии разных уровней поступили четыре жалобы на ход воскресных выборов. Сам Мособлизбирком жалоб не получал.

Глава комиссии добавил, что все жалобы были рассмотрены, заявителям даны ответы. В результате один из членов участковых избирательных комиссий был отстранен от работы со списком избирателей в связи с допущенной ошибкой при заполнении сведений об избирателях.

Кроме того, на участке №2962 решили провести контрольный ручной пересчет из-за отказа КОИБа, а на участке №2890 четыре избирательных бюллетеня признали недействительными из-за нарушения порядка заполнения реестра голосования вне помещения.

Серпуховский район был преобразован в городской округ по решению Мособлдумы в 2018 году.