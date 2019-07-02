Поиск

Член "банды GTA" приговорен к 20 годам колонии за нападение на конвой в суде

С учетом наказания за нападения на автомобилистов он будет сидеть пожизненно

Член "банды GTA" приговорен к 20 годам колонии за нападение на конвой в суде
Участник банды GTA Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора в Московском областном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мособлсуд приговорил единственного выжившего участника попытки побега фигурантов дела "банды GTA" Хазратхона Додохонова к 20 годам колонии. Суд признал его вину в нападении на конвоиров в Мособлсуде в августе 2017 года, сообщили в пресс-службе суда.

С учетом пожизненного приговора по основному делу "банды GTA", суд назначил Додохонову пожизненный срок в колонии особого режима. Суд также частично удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших по делу - экс-сотрудника Росгвадии Михаила Фортушняка и взыскал с подсудимого в его пользу 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Суд и следствие установило, что Додохонов и еще четыре фигуранта дела - Ходик Субханов, Фазлитдин Хасанов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Абдумуким Мамадчонов 1 августа 2017 года напали на двух конвоиров в здании Мособлсуда, где рассматривалось их дело. Захватив оружие, они совершили покушение на сотрудников правоохранительных органов, и попытались сбежать. В результате был тяжело ранен боец Росгвардии. Силовики вступили с ними в перестрелку и застрелили троих подсудимых. Еще один умер в больнице от ран несколько дней спустя.

Выжил только Додохонов. На процессе он не признал вину полностью. Как говорила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в ходе следствия он говорил, что к нападению на конвой его склонили друге фигуранты дела, а также пытался симулировать психическое расстройство. Суд начал рассматривать это дело в декабре 2018 года.

Дело "банды GTA"

"Бандой GTA" назвали группировку, которая в 2012-2014 годах в Подмосковье нападала на водителей автомобилей. Их вынуждали остановиться на пустынном участке дороги и затем убивали, а их вещи похищали. По версии следствия, в банде было не меньше 15 уроженцев Средней Азии и они совершили не менее 15 разбойных нападений и убили 17 человек.

Мособлсуд 9 августа 2018 года приговорил троих фигурантов дела, не участвовавших в нападении на конвой, и Додохонова к пожизненным срокам, еще один подсудимый получил 20 лет строгого режима.

В Красногорском городском суде сейчас идет закрытый процесс о халатности сотрудников МВД, ответственных за конвоирование членов "банды GTA". Им вменяют то, что они допустили одновременное сопровождение пяти подсудимых в суде только двумя конвоирами.

Мособлсуд Красногорск банда GTA

Новости по теме

Новости

Крупное ДТП с жертвами произошло на Кутузовском проспекте в Москве

Крупное ДТП с жертвами произошло на Кутузовском проспекте в Москве

Лишь каждый десятый москвич заявил об интересе к выборам в Мосгордуму

Лишь каждый десятый москвич заявил об интересе к выборам в Мосгордуму

Московское метро сообщило о сбое с автоматами по продаже билетов

Вице-спикер Мосгордумы пообещал подать на Навального в суд

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержку Голунова

Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержку Голунова

Московский зоопарк начал трансляцию из вольеров больших панд

Московский зоопарк начал трансляцию из вольеров больших панд

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне

В Москве повысятся тарифы на часть коммунальных услуг

В Москве повысятся тарифы на часть коммунальных услуг

"Ведомости" сообщили о новом коллапсе с багажом в "Шереметьево"

"Ведомости" сообщили о новом коллапсе с багажом в "Шереметьево"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');