Член "банды GTA" приговорен к 20 годам колонии за нападение на конвой в суде

С учетом наказания за нападения на автомобилистов он будет сидеть пожизненно

Участник банды GTA Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора в Московском областном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мособлсуд приговорил единственного выжившего участника попытки побега фигурантов дела "банды GTA" Хазратхона Додохонова к 20 годам колонии. Суд признал его вину в нападении на конвоиров в Мособлсуде в августе 2017 года, сообщили в пресс-службе суда.

С учетом пожизненного приговора по основному делу "банды GTA", суд назначил Додохонову пожизненный срок в колонии особого режима. Суд также частично удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших по делу - экс-сотрудника Росгвадии Михаила Фортушняка и взыскал с подсудимого в его пользу 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Суд и следствие установило, что Додохонов и еще четыре фигуранта дела - Ходик Субханов, Фазлитдин Хасанов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Абдумуким Мамадчонов 1 августа 2017 года напали на двух конвоиров в здании Мособлсуда, где рассматривалось их дело. Захватив оружие, они совершили покушение на сотрудников правоохранительных органов, и попытались сбежать. В результате был тяжело ранен боец Росгвардии. Силовики вступили с ними в перестрелку и застрелили троих подсудимых. Еще один умер в больнице от ран несколько дней спустя.

Выжил только Додохонов. На процессе он не признал вину полностью. Как говорила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в ходе следствия он говорил, что к нападению на конвой его склонили друге фигуранты дела, а также пытался симулировать психическое расстройство. Суд начал рассматривать это дело в декабре 2018 года.

Дело "банды GTA"

"Бандой GTA" назвали группировку, которая в 2012-2014 годах в Подмосковье нападала на водителей автомобилей. Их вынуждали остановиться на пустынном участке дороги и затем убивали, а их вещи похищали. По версии следствия, в банде было не меньше 15 уроженцев Средней Азии и они совершили не менее 15 разбойных нападений и убили 17 человек.

Мособлсуд 9 августа 2018 года приговорил троих фигурантов дела, не участвовавших в нападении на конвой, и Додохонова к пожизненным срокам, еще один подсудимый получил 20 лет строгого режима.

В Красногорском городском суде сейчас идет закрытый процесс о халатности сотрудников МВД, ответственных за конвоирование членов "банды GTA". Им вменяют то, что они допустили одновременное сопровождение пяти подсудимых в суде только двумя конвоирами.