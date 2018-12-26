В Подмосковье начнется суд над выжившим после побега участником "банды GTA"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Мособлсуд в четверг приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участника так называемой "банды GTA" Хазратхона Додохонова, обвиняемого в нападении на конвоиров при попытке побега из суда, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как ожидается, судебное заседание начнется в 11:00 по московскому времени.

Гражданин Таджикистана Хазратхон Додохонов обвиняется в совершении побега из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

"Как полагает следствие, Додохонов, а также его соучастники Ходик Субханов, Фазлитдин Хасанов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Абдумуким Мамадчонов являлись подсудимыми по уголовному делу о совершении в составе банды многочисленных убийств и разбойных нападений на граждан. В здании Московского областного суда, где рассматривалось данное уголовное дело, 1 августа 2017 года они напали на двоих сотрудников конвойной службы. Завладев оружием, злоумышленники совершили посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, тяжело ранив одного из бойцов Росгвардии, после чего попытались скрыться", - рассказал ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В результате принятых сотрудниками правоохранительных органов мер в ходе перестрелки трое из нападавших скончались на месте, один через несколько дней в больнице, напомнили в надзорном ведомстве.

Ранее Додохонов, а также трое не участвовавших в побеге членов банды, уже были приговорены судом к пожизненному лишению свободы.