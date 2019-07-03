Новым гендиректором Музея Москвы стала Анна Трапкова

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генеральным директором Музея Москвы назначена Анна Трапкова, которая ранее работала в руководстве музея современного искусства "Гараж".

Она подтвердила назначение в беседе с "Интерфаксом" в среду. Трапкова пришла на смену Алине Сапрыкиной, которая занимала должность гендиректора с 2013 года.

Трапкова - культуролог. С 2017 года работала в музее современного искусства "Гараж", где была заместителем генерального директора по проектам реконструкции и развития. До этого она была заместителем директора по развитию Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.