Движение на западе Москвы на выходных ограничат из-за закрытия метро

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На выходных на западе Москвы ограничат дорожное движение из-за реконструкции Филевской ветки метро, сообщил в четверг Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

6 и 7 июля будет приостановлено движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов введут обособленную выделенную полосу на участке Большой Дорогомиловской улицы от улицы Раевского до площади Киевского вокзала. Доступ такси на время изменений будет ограничен.

Также на время окажется под запретом остановка и стоянка на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до Сеславинской); набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар); разворотной площадке в районе д.2к1 по улице Новозаводская.

Правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно будет с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.