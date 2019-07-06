Наземный участок "голубой" ветки московского метро опять закрывают на выходные

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В субботу и воскресенье вновь будет приостановлено движение поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 8 июля, в 5:30 утра", - уточнил собеседник агентства.

В выходные станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку с нее на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" с остановками у закрытых станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.

В ходе удлиненного технологического "окна" строители подготовят к открытию западный вестибюль станции "Филевский парк", после чего вестибюли и платформы всех станций Филевской линии будут доступны для пассажиров в полном объеме.

Кроме того, в выходные также продолжится работа на путевой инфраструктуре и в технических помещениях станций. Строители будут завершать реконструкцию зданий и электромонтажные работы, а работники метрополитена заменят более 400 шпал, установят новые кронштейны контактного рельса, выполнят выправку пути в плане и профиле на 2,4 км, а также приведут в порядок зеленые насаждения и откосы.

В выходные для приоритетного движения наземного общественного транспорта на Большой Дорогомиловской улице будет действовать выделенная полоса.

Прошлый раз наземный участок Филевской линии закрывали для ремонта 29-30 июня.

В пресс-службе метро также сообщили, что для завершения реконструкции наземного участка Филевской линии удлиненные технологические "окна" в ближайшие месяцы проведут еще шесть раз. Участок между "Киевской" и "Кунцевской" будет закрываться 20-21 июля, 3-4, 17-18 августа, 31 августа и 1 сентября, а также 14-15 и 28-29 сентября.