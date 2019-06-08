В четырех округах Москвы временно изменится схема движения транспорта

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Схема движения транспорта в четырех округах Москвы изменится на время проведения ремонтных и строительных работ, а также ежегодных скачек, сообщил в субботу официальный сайт мэра.

Как отмечается в сообщении, это касается нескольких улицах в ЦАО, САО, ЮВАО и ТиНАО.

Согласно данным на сайте, Беговая аллея, 1-й Боткинский и 2-й Боткинский проезды будут полностью закрыты для проезда из-за проведения ежегодных скачек на приз президента России с 00:01 12 июня до окончания мероприятия.

В центре Москвы из-за работ на инженерных сетях ограничат движение на 10 участках.

В Басманном районе изменится схема движения из-за строительства комплекса зданий: с 27 июня на участках Бригадирского и Технического переулка будет введено одностороннее движение.

В ЮВАО из-за реконструкции инженерных сетей ограничат движение на пяти участках 5-й Кожуховской улицы.

В ТиНАО из-за реконструкции развязки на Киевском шоссе также будет ограничено движение.

Как говорится в сообщении, с 3 июня по 31 августа ограничено движение на Киевском шоссе в сторону области в районе съезда с Родниковой улицы. Кроме того, с 02:00 16 июня до 05:00 17 июня ограничат проезд на Киевском шоссе в районе пересечения с Проектируемым проездом №905.