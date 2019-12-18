Самая высокая жилая башня Европы появится в Москве через несколько лет

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Работы по строительству самой высокой жилой башни Европы One Tower в "Москве-Сити" идут по графику и будут закончены через несколько лет, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

Об этом Хуснуллин сообщил в своем аккаунте в инстаграме. Он отметил, что в башне высотой более 400 метров будет размещено жилье, а также офисные и торговые площади.

Проектом предусмотрено строительство многофункционального высотного жилого комплекса с подземной автостоянкой - небоскреба в форме скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами. Общая высота башни составит 405 м, высота стилобата - 80 м. В здании предусмотрены 101 надземный этаж и три подземных.

Новая высотка расположится вдоль 1-го Красногвардейского проезда по соседству с башнями "Меркурий" и "Гранд Тауэр". В стилобатной части здания разместят бизнес-центр, магазины, рестораны, детский досуговый центр, а в высотной - квартиры. На уровне 100 этажа появится смотровая площадка. Будущий небоскреб будет на 33 м выше, чем здание "Башня Федерации" на территории "Москва-Сити".

О планах строительства высочайшего жилого небоскреба Европы в Москве стало известно в июле 2019 года.