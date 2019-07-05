В Москве арестовали основателя микрофинансовой компании "Домашние деньги"

Евгений Бернштам арестован до 16 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы арестовал до 19 июля создателя и бенефициара микрофинансовой компании (МФК) "Домашние деньги" Евгения Бернштама. Его подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Что именно вменяют арестованному, неясно.

Банк России 30 августа 2018 года исключил компанию "Домашние деньги" из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение требований законодательства и указаний регулятора.

Арбитражный суд Москвы 31 января 2019 года по заявлению "Русского трастового банка" начал реструктуризацию долгов Бернштама и назначил на 9 июля рассмотрение его дела о банкротстве. В реестр его кредиторов суд включил долг перед банком по договору поручительства в размере 19,9 млн рублей.

На 27 августа назначено рассмотрение иска о банкротстве самих "Домашних денег". В апреле 2018 года МФК допустила дефолт по 5-летнему выпуску облигаций объемом 1,25 млрд рублей. В конце 2017 года крупные инвесторы - банки - вышли из этих бумаг, среди держателей преобладали физлица.

В августе 2018 года Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий банков "Интеркоммерц" и "Русского трастового банка", подало в Арбитражный суд Москвы два иска - о банкротстве "Домашних денег" и Бернштама.