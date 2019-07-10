На Красной площади задержали семь крымских татар

Они проводили пикет в поддержку осужденных за участие в "Хизб-ут-Тахрир"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержали семь представителей крымско-татарской общине, которые проводили пикеты на Красной площади. Им вменяют организацию массовой акции, повлекшей нарушение общественного порядка (статью 20.2 КоАП), сообщила координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова в среду.

Задержанных доставили в отдел полиции "Китай-город".

Судя по видеозаписи акции, люди встали в ряд на Красной площади с плакатами "Наши дети не террористы" и потребовали прекратить репрессии против крымских татар.

Акция проводилась в поддержку четырех жителей полуострова, которых в мае 2016 года приговорили к лишению свободы по обвинению в участии в террористической организации ("Хизб-ут-Тахрир", запрещена в России). 11 июля Верховный суд России должен рассмотреть жалобу на их приговор.