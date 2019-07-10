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Восстановлено движение на Бутовской линии московского метро

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Восстановлено движение поездов в обе стороны на Бутовской линии московского метрополитена, сообщает столичная подземка.

Сбои в движение происходили дважды за среду. Около 13:30 остановилось движение между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея". Через 20 минут неполадку устранили и движение возобновилось.

Затем не ходили поезда по направлению из центра между станциями "Улица Скобелевская" и "Бунинская аллея". Как сообщал источник, не было напряжения в контактном рельсе.

Москва метро

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