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На Бутовской линии метро во второй раз за час произошел сбой

На Бутовской линии метро во второй раз за час произошел сбой
Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В среду на Бутовской линии метро в Москве второй раз за час произошел сбой, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

На этот раз поезда по направлению из центра не ходят между станциями "Улица Скобелевская" и "Бунинская аллея". По сведениям источника, с 14:05 отсутствует напряжение в контактном рельсе.

Ранее в среду около 13:30 по аналогичным причинам остановилось движение между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея". Через 20 минут неполадку устранили и движение возобновилось.

Москва

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