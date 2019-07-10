На Бутовской линии метро во второй раз за час произошел сбой

Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В среду на Бутовской линии метро в Москве второй раз за час произошел сбой, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

На этот раз поезда по направлению из центра не ходят между станциями "Улица Скобелевская" и "Бунинская аллея". По сведениям источника, с 14:05 отсутствует напряжение в контактном рельсе.

Ранее в среду около 13:30 по аналогичным причинам остановилось движение между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея". Через 20 минут неполадку устранили и движение возобновилось.